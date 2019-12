Ciclismo | Davide Formolo | “Mi sento pronto a vincere le classiche | non posso dire lo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il campione d’Italia,, èper l’inizio della nuova stagione. Il ciclista nativo della Valpolicella punterà tutto sullecon la consapevolezza di non potersi giocare il podio nei grandi giri. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il 27enne ha raccontato che “Mi vedo già in grado dilee nonlo stesso per i grandi giri. Ma sonoa lottare per un posizionamento elevato, imparando dagli errori che ho fatto in passato. Il mio desiderio di fare bene, per questo mi sono allenato molto duramente‘”. Uno dei grandi obiettivi del Campione d’Italia sarà quello di migliorare le sue prestazioni a cronometro: “A metà gennaio, sarò a Valencia per studiare alcune posizioni per la cronometro. La mia prima gara è il tour degli Emirati Arabi Uniti, poi Tirreno-Adriatico e il mio ...

