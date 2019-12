(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Non mancano le sfide interessanti nel 18esimo turno diB, tra cui spicca la gara tra, due formazioni distanziate da un solo punto in classiifca (26 per i ciociari, attualmente al terzo posto, 25 per i calabresi), ma che hanno bisogno di quella continuità che finora è mancata per puntare a … L'articoloB,lain Tv

Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, Frosinone-Crotone: dove vedere la partita in Tv: Non mancano le sfide interess… - Deepnightpress : Frosinone-Crotone Serie B 26-12-2019: pronostico,formazioni e streaming - Deepnightpress : #FrosinoneCrotone #SerieB 26-12-2019: pronostico,formazioni e #streaming -