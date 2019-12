Morta Allee Willis | co-autrice della sigla di Friends

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Francesca Galici A 72 anni si è spentas, cantamericana co-, tra le altre,canzone I'll Be There For You, diventata ladel telefilm cultLutto nel giornovigilia di Natale per tutti i fan di, serie cult che a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila ha catalizzato l'attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il 24 dicembre si è improvvisamente spenta la cantper un arresto cardiaco. La donna, oggi 72enne, era una delle autrici del brano I'll Be There For You, cantata dai The Rembrandts. La canzone è diventata famosa in tutto il mondo proprio perché scelta come main themseriema non è certo l'unico successonella sua casa di Los Angeles. Sebbene la maggior parte delle persone associno questa canzone a, in realtà la popolarità del brano era ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Corriere : È morta la cantautrice Allee Willis: aveva scritto la sigla di «Friends» - CdT_Online : È morta Allee Willis, autrice della sigla di Friends - stefano_broggio : RT @badtasteit: #AlleeWillis è morta: addio alla creatrice di I'll Be There For You, sigla di Friends -