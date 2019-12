Juventus | l’addio commovente di Mandzukic ma i primi ringrazimanti sono per due ex…

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) “È impossibile riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la. Un grande ringraziamento a Mr Allegri e a Mr Marotta per avermi voluto a Torino. E’ stato un privilegio giocare per lae gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l’amore che provo per il club ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni. Ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie”. Addio su Instagram dell’attaccante croato Marioalladopo l’accordo con il club qatariota dell’Al Duhail. “Non dimenticherò tutte le vittorie e i trofei, frutto della nostra qualità, del duro lavoro e dello spirito di squadra. Un grande grazie ...

