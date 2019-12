The Sooper | il meglio di Napoli racchiuso in un’App

(Di martedì 24 dicembre 2019) ‘Cosa facciamo a Capodanno?’, ‘Come si preparano gli struffoli?’, ‘Cosa c’è da vedere in città?’. Sono alcune delle domande tipiche che ci si pone durante le feste. A rispondere a tutto c’è l’app gratuita per IOs e Android The, che racchiude ilditra luoghi da scoprire in città, eventi, dove mangiare, cosa fare nel weekend o se si vuole restare a casa, tutto con un tono irriverente. Ideale per turisti, perché disponibile anche in inglese, e per i cittadini, perché mette in risalto le eccellenze più nascoste. Attiva da poco meno di 2 anni, l’app è realizzata da un team di napoletani under 35, capitanata dal ceo e cofounder Davide Baldissara: “Theè di fatto un progetto senza scopo di lucro, nato dalla nostra volontà di raccontare ildi una città spesso ingiustamente sottovalutata. ...

