Ragazza scomparsa a Brescia | Nadia è tornata a casa

(Di martedì 24 dicembre 2019)Bacchetti eradalo scorso giovedì 19 Dicembre 2019. Fortunamente, dopo 4 giorni di paura e angoscia, la 16enne è, per la gioia della madre Tatiana e del padre Fabio. L’adolescente era uscita dallafamiglia in cui era ospite per andare a scuola, ma in classe non c’era mai arrivata. Nei giorni scorsi i genitori avevano diffuso vari appelli sui social network, invitando chiunque avesse informazioni a farsi avanti. Polizia e Carabinieri avevano cercatoe nella zona della Valle Sabbia, doveè cresciuta. Ieri sera, lunedì 23 Dicembre, la lieta notizia. Il padre ha pubblicato un post su Facebook in cui comunicava cheera stata ritrovata. La ragazzina aveva raggiunto l’abitazione della madre, da sola. Al momento, non sono ancora chiari i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi né il percorso compiuto ...

