Napoli | gli auguri di Natale di De Laurentiis | “L’orizzonte tornerà presto radioso”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Aurelio Defa glididi a tutti i tifosi napoletani con una lettera pubblicata sul profilo Twitter della Società Calcio. “Cari napoletani, in questi giorni animati da un sentimento profondo per la Santa Festività, voglio ancora una volta condividere con voi la gioia e l’affetto più sincero che ci lega ai nostri cari e alle nostre famiglie. Questi ultimi mesi dell’anno calcistico non ci hanno regalato sinora le soddisfazioni e i successi che ci hanno caratterizzato in passato, ma sono certo che con la carica di Gattuso, con il lavoro della squadra e con la nostra piena e autentica unità di intenti, l’orizzonteradioso nel nostro splendido cielo azzurro. Il mio impegno e quello di tutta la Società è sempre costante e incessante, rivolto a un presente e a un futuro che possano coronare i ...

