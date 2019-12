I calciatori di una Nazionale scompaiono dopo un torneo all’estero | è giallo DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) E’ vero e proprioper ladi calcio di Eritrea. Isono scomparsiaver partecipato al campionato regionale dell’Africa orientale in Uganda. Il resto della squadra è tornato a casala Challenge Cup Cecafa, in cui ha ottenuto il secondo posto. E’ la seconda volta che idi Eritreadurante unall’estero,che cinque giocatori erano fuggiti dal loro hotel a metà della Challenge Cup Under 20 Cecafa di ottobre. La Cecafa sta cercando i giocatori e ha informato le autorità ugandesi della loro scomparsa.L'articolo Idi unaunall’estero, èCalcioWeb.

