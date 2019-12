Giulio Golia lascia “Le Iene” | l’annuncio a sorpresa | “Addio alla mia seconda pelle”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

"Le Iene". È stato lo stesso storico inviato della trasmissione di Italia 1 ad annunciarlo alla Vigilia di Natale, spiazzando tutti. "Per un pochino lascerò a casa la mia pelle, la divisa da Iena, che oramai mi accompagna da più di 20 anni". Tanti sono infatti gli anni che ha trascorso nella squadra de "Le Iene", dove si è distinto per i suoi servizi dedicati al Meridione e la battaglia che portò avanti anni fa in difesa del metodo Stamina, e dove è rimasto anche nei mesi difficili della malattia di Nadia Toffa, sua collega. "Grazie a tutti per l'affetto e la stima che ci dimostrate sempre", ha detto concludendo il post su Instagram. Non si conoscono i motivi del suo addio – che presenta come "temporaneo" – e in tanti sui social si interrogano

