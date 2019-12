Facebook | non paga multe per 15 mila euro e viene beccata grazie a un post

(Di martedì 24 dicembre 2019) È bastato unsuper far saltare in aria il suo piano diabolico. Per tre anni, una donna residente a Dueville (Vicenza) ha accumulato 57per infrazioni al codice della strada riuscendo sempre a farla franca. Dal transito nella ZTL all’eccesso di velocità, dal passaggio nelle corsie preferenziali riservate agli autobus alla sosta vietata, tutte le sanzioni commesse dalla donna non sono mai statete sfruttando la fortuna di non essere mai stata pizzicata al volante e contando sul fatto che ogni tentativo di notifica all’indirizzo di residenza è sempre andato a vuoto. Come ha fatto? Semplice, la 45enne si era trasferita a casa della madre a Vicenza ma non aveva comunicato lo samento all’anagrafe. Uno stratagemma che è andato a rotoli per colpa di. Un amico ha pubblicato unpubblico taggando la donna nella nuova casa e facendo insospettire uno ...

Leggi la notizia su gqitalia

Giorgiolaporta : Senza le truppe cammellate delle #sardine non resta che lo spettro delle piazza vuote di #Bonaccini e #Zingaretti.… - matteosalvinimi : Ultima tappa di oggi: Sant’Agata Bolognese! Non si molla! #BorgonzoniPresidente #26gennaiovotoLega ?? LIVE ??… - Giorgiolaporta : L’assassino delle due sedicenni di #Roma non è uno, ma siete tutti voi per i quali ‘bisognerebbe legalizzare le dro… -