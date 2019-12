Calendario Tour de Ski 2020 | date | orari | tv | programma e streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sta arrivando il tempo delde Ski 2019-, il più italiano di sempre per distribuzione geografica. Dopo le prime due giornate a Lenzerheide, in Svizzera, saranno infatti ben cinque le prove che si disputeranno nel nostro Paese: due a Dobbiaco e tre in Val di Fiemme, compresa la scalata finale del Cermis, quella che assegna l’intera posta. Si riparte dai successi tutti in chiave norvegese di Ingvild Flugstad Oestberg e di Johannes Klaebo, e quest’anno le cose sembrano orientate a restare in Scandinavia, anche se tra le donne c’è la variabile della partecipazione di Therese Johaug. Per l’Italia soltanto speranze di successi parziali, con serie possibilità di non vedere nessuno nelle parti alte della classifica generale a causa del momento no attraversato da Francesco De Fabiani. Ilde Ski comincerà il 28 dicembre a Lenzerheide e finirà il 5 gennaio in ...

