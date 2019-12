A Natale il mondo non può stare fuori

(Di martedì 24 dicembre 2019) Fa riflettere l’ultima opera di Banksy con il foro di una granata al posto della stella cometa su un pezzo di quel muro che divide la terra di Gesù; l’artista aveva già fatto parlare di sé con le renne legate al giaciglio di un senza dimora, ideale slitta di Babbo.Fanno riflettere queste rappresentazioni poco idilliache del, eppure è proprio in questo, scenario della terza guerra mondiale a pezzi come ha più volte avuto modo di definirlo papa Francesco, che nasce ogni giorno quel bambino che ricordiamo in modo speciale ae che esprime la tenerezza di Dio. Ma ilè avvento di Dio in unchiuso, affinché questo si apra (Rahner Karl, Attesa e gioia, Edizioni San Paolo, 2015).Quello delnon è messaggio di rassegnazione, ma di speranza verso la costruzione di unpiù ...

