A Como sequestrate 200 mila luminarie non sicure

(Di martedì 24 dicembre 2019) I finanzieri del Comando provinciale dihanno sequestrato oltre 200"non conformi agli standard dizza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale". I 'Baschi Verdi' hanno individuato nella zona commerciale di Castelmarte un negozio al cui interno erano esposti, per la vendita, luci natalizie e tubi decorativi che, sebbene riportanti il marchio CE, erano privi della necessaria documentazione tecnica. Frode in commercio Al termine dell'ispezione, il titolare dell'esercizio è stato denunciato alla procura diper frode in commercio, vendita di cose con impronte contraffatte di una pubblica certificazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

