Xbox Games With Gold | Microsoft ha distribuito giochi per un valore di 1 196 dollari nel

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La scorsa settimanaha reso disponibili gli ultimi due titolidel 2019, chiudendo l'anno con 46offerti agli abbonatiLive. Dopo aver appreso ildeiofferti da PlayStation Plus, ora è arrivato il momento di capire ildi quelli offerti da.Ilcomplessivo deiè stato di 1.196nel 2019.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Microsoft ha distribuito giochi per un valore di 1.196 dollari nel 2019 attraverso i #GamesWithGold. - offertagiorno : Xbox One S 1TB All Digital Edition Console + 1 Mese Xbox Live Gold + 3 Digital Games Inclusi (Sea... ?? Ora: 149.99… - SkyTG24 : Xbox Games With Gold, svelati i giochi gratuiti di gennaio 2020 -