Pronti ad accogliere lo Xiaomi Mi MIX Alpha | particolare a dir poco

(Di lunedì 23 dicembre 2019) LoMi MIXfa molta curiosità, anche perché è difficile imbattersi in concept phone più fantasiosi. Come riportato da 'gizmochina.com', il produttore cinese avrebbe annunciato su Weibo l'arrivo del dispositivo, che ci aspettavamo potesse essere lanciato già nel corso di dicembre, come invece non è accaduto. LoMi MIX, se ve lo foste dimenticato, dovrebbe montare uno schermo capace di 'avvolgersi', avendo un rapporto screen-to-body del 180,6%. Lo schermo sarebbe un OLED flessibile da 7,92 pollici con risoluzione pari a 2088 x 2250 pixel, chiamato 'Surround Display'. Il device sarà spinto dal processore Snapdragon 855+ con modem 5G, 12GB di RAM LPDDR4X, 512GB di storage interno di tipo UFS 3.0. La fotocamera principale sarà tripla e contraddistinta da lenti in vetro zaffiro, collocata all'interno di una banda in titanio: sensore principale Samsung HMX da ...

