Piacenza | operaia muore schiacciata da una pressa | Giuseppina stava per andare in pensione

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una donna di 66 anni,Marcinnò, è morta a causa di un incidente sul lavoro all’interno della sede della Copap di Monticelli d’Ongina, nel piacentino. L’, ormai vicina alla, sarebbe scivolata accidentalmente su di un nastro mobile finendo poi sotto lache l’ha. Tragedia nel piacentino, dove una donna di 66 anni è morta in seguito a un infortunio sul lavoro. L’incidente, fatale per la donna, è avvenuto nella sede della Copap di Monticelli d’Ongina: si tratta di un’azienda agroalimentare all’interno della quale si lavora aglio bianco. Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte della donna non sono ancora chiari i dettagli e i carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione quanto successo per accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione la donna, una, sarebbe scivolata ...

RaiNews : Operaia di 66 anni muore schiacciata da una pressa. È accaduto a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza - repubblica : Piacenza, operaia muore sotto una pressa [aggiornamento delle 09:27] - Alessandroserr3 : RT @sruotolo1: Sessantasei anni. Aveva sessantasei anni Giuseppina, l’operaia morta sotto una pressa in provincia di Piacenza. Sessantasei… -