Maltempo Basilicata | a Potenza albero cade su due auto

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Momenti di paura ieri sera a. Unad alto fusto è caduto, a seguito delle raffiche di vento, su duevetture parcheggiate in via Campania. All’interno dei veicoli c’erano due persone che proprio alcuni istanti prima erano uscite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di, con tremezzi (pompa,scala edgru). Per rimuovere il grossohanno utilizzato delle motoseghe e l’gru mentre il personale dell’ufficio tecnico del Comune ha provveduto alla chiusura di una grande buca creata dallo sradicamento delle radici. Sul posto pure Polizia di Stato e Carabinieri.L'articolo: asu dueMeteo Web.

