Lnd, rinvio gare per maltempo: ufficiali le date dei recuperi (Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoPochi minuti fa con un comunicato ufficiale, la Figc Campania ha ufficializzato le date per il recupero delle sfide non disputatesi durante l’ultimo week-end causa maltempo: “– ha determinato che le gare dei Campionati dilettantistici, interrotte e/o non disputate sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 siano recuperate sabato 28, domenica 29 dicembre 2019. Di comune accordo tra le due società, le gare possono essere disputate anche lunedì 30, martedì 31 dicembre 2019 e giovedì 2 gennaio 2020″. Scarica qui il programma gare L'articolo Lnd, rinvio gare per maltempo: ufficiali le date dei recuperi proviene da Anteprima24.it.

