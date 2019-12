Juventus | Sarri | «Io tra i top d’Europa | ma sono ancora quello di un tempo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Maurizio, allenatore della, ha rivelato di non essere cambiato nonostante il salto di categoria (dal nostro inviato) – Maurizioè intervenuto in occasione della festa per i 100 anni del Figline, società della sua città natale, Figline Valdarno. Ecco le dichiarazioni del tecnico della. «Sedi un? Ma io penso e spero di sì. Mi meraviglio sempre di tutto. Un mese fa mi hanno chiamato a Nyon per una riunione tra i top allenatori europei. Però lo spirito lo spirito è lo stesso. La gente pensa che le emozioni arrivino dalla mediacità e ma ce le hai dentro. L’emozioni che io ho provato a San Giovanni le ho rivissute poche volte da allenatore, anche di fronte a partite internazionali o ad una finale europea. Spero di essere lo stesso perché in campo mi sento lo stesso». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Sarri su Mandzukic: 'Non lo vedo da settembre' ???? - GoalItalia : Si chiude il 2019 della Juventus Dybala ?? Centrocampo ?? La situazione bianconera nei primi mesi di Sarri [… - Agenzia_Ansa : La Lazio ha vinto la Supercoppa italiana, battendo la Juventus 3-1 #JuveLazio #ANSA -