Federica Paniucci conduce il Concerto di Natale in Vaticano. Ospiti e scaletta (Di lunedì 23 dicembre 2019) Martedì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, Federica Panicucci conduce la 27° edizione del Concerto di Natale in Vaticano. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Nella magnifica cornice dell’Aula Paolo VI si esibiranno artisti di grande prestigio internazionale: dagli Stati Uniti Lionel Richie, dal Galles Bonnie Tyler, dalla Scozia Susan Boyle, dalla Francia Mirelle Mathieu, dall’Ecuador Leo Rojas, dall’Italia Elisa, Arisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Mahmood, Davide Merlini, Alma Manera, il chitarrista Giorgio Albiani, il tenore Fabio Armiliato e il flautista Andrea ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Federica Paniucci Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Federica Paniucci