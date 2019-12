Bari | rubano l' auto a due sorelle disabili | l' appello sui social

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, ad Altamura. Una delle due donne ha chiesto aiuto non solo alle forze dell'ordine, ma anche ai suoi amici su Facebook "Ci hanno rubato l'. Ci hanno rubato l'unico mezzo a disposizione della famiglia, quello che ci permetteva di spostarci, di andare dalle zie o in ospedale. Di vivere." È il disperatosu Facebook di Antonia Cannito, una donna di 40 anni di Altamura, un Comune in provincia di. Lei e la sorella sonodalla nascita, costrette a stare tutta la vita su una sedia a rotelle. Il loro unico mezzo per vivere fuori di casa, per spostarsi da un posto ad un altro, era la loro, una Fiat Doblo bianca rubata giovedì scorso. "Provo compassione per queste persone che, pur trovandosi chiaramente di fronte ad un'omologata per due, hanno perseverato nel loro intento criminoso." continua ...

Leggi la notizia su ilgiornale

notizieit : #Bari, rubano #auto a due disabili: l’appello sui social per ritrovarla - OmbraDuca : Che schifo.....che vergogna....ovunque mettano mani....rubano.... - baritoday : Gli rubano la Bmw appena acquistata, la polizia la ritrova in provincia di Lecce. Il grazie dell'automobilista agli… -