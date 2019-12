Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - “Sento di farvi unper aprire i cuori, in questo Natale ognuno doni un: una rete, un materasso e un cuscino per i 1000della Missione Speranza e Carità. Aiutateci a migliorare il luogo dove dormono e vivono. Vi chiedo con tutto il cuore un aiuto, c

StraNotizie : Palermo: appello fra Biagio, 'doniamo un letto per i poveri' - sa_ran_fra : RT @magmaprod: @StudioCataldi Grazie per lo spazio dedicato alla nostra problematica. Auspichiamo vivamente che l'appello sia colto dal #pa… - ravxclawr : madonna raga ho sognato che il primo appello di reumatologia era fra tre giorni, ho bisogno di un calmante -