Verissimo | Silvia Toffanin e il trionfo di Natale | concorrenza spappolata | ancora festa a

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Controsemplicemente non c'è niente da fare. Per Canale 5 un successone anche la puntata pre-natalizia, quella andata in onda il 21 dicembre.ha infatti raggranellato uno share pari al 18,93%, pari a 2.330.000 telespettatori totali. Il programma della

GIOURSO : RT @albertobreani: Chiude alla grande il 2019 #Verissimo che nella 1ª parte parte fa 2.3 mln e il 19% e nei giri di valzer fa 2.2 mln e il… - ___Ginny_ : RT @Iperborea_: Altezza: Giulia De Lellis, a cui il 2019 ha donato il nuovo lavoro di scrittrice, intervistata a Verissimo da Silvia Toffa… - infoitcultura : Verissimo, Paolo Ruffini sputa in faccia a Silvia Toffanin: la pazzesca reazione della conduttrice -