Un giocatore di Super Smash Bros è stato espulso da un torneo per aver sputato addosso

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ildi. Ultimate, Nicko 'Nicko' Bonilla, èsospeso per 30 giorni dalla scena competitiva, dopoall'avversario in undel 18 dicembre.L'incidente è avvenuto durante una breve pausa fra le qualificazioni Top 16 di unindetto da 2GGaming. Nicko stava giocando un match amichevole con il suo rivale Shawn "K9sbruce" Bruce, ma l'atmosfera era tutt'altro che amichevole: K9 aveva appena perso contro un amico di Nicko e i due erano nettamente ai ferri corti."K9 andava in giro a dire che mi avrebbe battuto la prossima volta e aveva iniziato a fare una scenata con il mio amico e con tutti gli altri presenti." ha dichiarato Nicko "Ha iniziato a dirmi cose tipo 'Sei spazzatura e non vali niente senza Shulk (il main di Nicko)' Sonoprovocato e ho iniziato a rispondergli.".Leggi altro...

