Supercoppa Italiana 2019 | Juve-Lazio in diretta su Rai 1 | preceduta da Speciale Tg1

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di domenica 22 dicembre 2019)Domenica di calcio, non solo per la Serie A. A Riad, in Arabia Saudita, si gioca la finale di, primo trofeo della stagione/2020. A contenderselo la squadra campione d’Italia, lantus, e la detentrice della Coppa Italia, la. Si tratta della 32° edizione, rinominata per ragioni di sponsorizzazione Coca-Cola Supercup.ntus-inTV su Rai 1ntus-, che si ritrovano contro dopo il recente 3 a 1 inflitto in campionato dalla squadra di Inzaghi agli uomini di Sarri, vale la. Fischio d’inizio, sul campo del King Saud University Stadium, alle 17.45, conin esclusiva su Rai 1 (e RaiPlay per il live streaming). La telecronaca è affidata a Dario Di Gennaro, supportato in postazione di commento tecnico da Antonio Di Gennaro, mentre da bordocampo ...

juventusfc : Una maglia speciale per la #Supercoppa Italiana! Scoprite perché ?? - Tg3web : 'Non giocate la finale della Supercoppa italiana a Riad'. È l'appello della ex compagna del giornalista saudita Jam… - socios : Supercoppa Italiana Day! ??????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????… -