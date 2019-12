Gaia e Camilla,amici:erano inseparabili

matteosalvinimi : Incontri con la gente previsti stasera a Chieti, domani a Pescara, Ancona, Cesena, Crevalcore e Sant’Agata Bolognes… - MattiaBriga : Un bacio al cielo per Gaia e Camilla. Un abbraccio sincero e profondo ai loro genitori. Una tragedia. - Corriere : Gaia e Camilla, chi erano le ragazze di 16 anni investite e uccise nella zona della mo... -

"Si volevano tanto bene,diverse ma complementari:, una forza della natura, giocava a pallavolo epiù riflessiva e timida". Lo raccontano alcuni compagni di classe delle due 16enni morte in un incidente stradale la scorsa notte a Corso Francia,a Roma. Molti i fiori,soprattutto rose di colore rosa, sul luogo dell'incidente. "Non riusciamo a credere che sia successo, è una giornata che non dimenticheremo mai.E' una morte poco chiara: forse altre auto coinvolte?",aggiungono i giovani. Non risulta alla polizia locale.(Di domenica 22 dicembre 2019)