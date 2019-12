A 80enne arriva una considerevole somma come arretrato di pensione di invalidità e da essere solo viene assediato da parenti e amici (Di domenica 22 dicembre 2019) Una storia triste e squallida che arriva da Castel Volturno e vede protagonista un anziano di 80. L’uomo viveva solo e abbandonato dai familiari dopo che era rimasto vedovo anni prima in una casa all’interno di un quartiere ghetto a Destra Volturno. Nessuno dei suoi parenti passava a fargli visita nonostante fosse quasi cieco e naturalmente pieno di acciacchi data l’età avanzata. Ma la svolta a questa squallida vicenda arriva con la notizia da parte dell’Inps, che gli sono state riconosciute delle somme arretrate sulla pensione d’invalidità e per questo ottiene ben 15mila euro. Alla scoperta dell’accaduto, il povero pensionato viene letteralmente subissato di richieste per prestiti e regali da parte di parenti, falsi amici e persone che ormai da anni non vedeva più e che non si curavano più di lui. E la pressione diventa talmente serrata ed insistente che l’anziano ...

