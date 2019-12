Tessera Sanitaria smarrita | duplicato e come averla online

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019)Cosa fare quando si smarrisce la; ecco i modi in cui è possibile richiedere ildel documento che permette di accedere alle prestazioni del SSN e non solo.: presentare denuncia di smarrimento Innanzitutto, nel momento in cui ci si rende conto di aver smarrito laè consigliabile effettuare la relativa denuncia alle autorità competenti (anche se non è espressamente previsto dalla normativa in merito). La denuncia si può effettuare recandosi di persona presso un commissariato di Polizia o una stazione dei Carabinieri. Oppure, si può presentare in via telematica attraverso il servizio “Denuncia via Web” della Polizia o dei Carabinieri: entro 48 ore, però, bisognerà recarsi di persona presso un commissariato o una stazione per la formalizzazione della ...

