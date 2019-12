Parla Renzi |  «Decreto shock sui cantieri | lo voti anche Salvini»

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 21 dicembre 2019) «Conte candidato premier? Su di lui ho un giudizio diverso da Zingaretti». «Noi siamo alternativi sia ai sovranisti leghisti sia ai populisti grillini»

SempreLibero2 : RT @BrianoGianluca: Marco Travaglio su Renzi-Salvini: 'Hanno cominciato a parlarsi molto frequentemente per concordare certe mosse' MA COME… - ferrocianuro : RT @ebreieisraele: Ko zone rurali Nella #Francia di #macron, chi se ne fotte, in tv a spese dei #francesi parla l' #imam moderato #mamoun:… - MarioVivaldi3 : RT @ebreieisraele: Ko zone rurali Nella #Francia di #macron, chi se ne fotte, in tv a spese dei #francesi parla l' #imam moderato #mamoun:… -