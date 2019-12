Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Poco più di mezz'ora. Tanto è durata la seduta dellaBilancio della Camera che ha dato il mandato al relatore e respinto così di fatto tutte le proposte dipresentate dalleal testo dellaapprovato dal Senato. La legge di bilancio è all'ultimo miglio. Domattina alle 9,30 arriverà nell'Aula della Camera, il via libera è atteso - con la fiducia - per lunedì. Il passaggio lampo nella sala del Mappamondo di Montecitorio è stato segnato dalladi centrodestra che hanno abbandonato i lavori non appena i relatori e il governo hanno espresso il parere contrario a tutti gli emendamenti depositati. "Non vogliamo partecipare a questa farsa, a questa presa in giro", ha affermato Silvana Comaroli, deputata della Lega. Sulla stessa linea Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Il nostro - ha detto - ...

fisco24_info : Nessuna modifica in Commissione per la Manovra. E scatta la protesta delle opposizioni: Poco più di mezz'ora. Tanto… - fcin1908it : Mercato, Velverde: 'Partenze? Conto su quelli che ho, non mi aspetto nessuna modifica' - - laure3malefica : Contrariamente a quanto sono abituata a fare sto valutando molto seriamente di fargli notare che non sta parlando c… -