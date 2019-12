Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 21 dicembre 2019) La maglia numero 6 dell’OslBasket adagiata sulla bara al centro dell’altare, per l’ultimo straziante saluto, questa mattina a “Koeman”. I funerali disono stati celebrati nella chiesa centrale di, gremita di persone. Una vera e propriadi, dentro e fuori la chiesa. Pieno anche il piazzale, tantissimi i presenti alle esequie di questo campione della pallacanestro, morto tragicamente per un malore in campo, a soli 37 anni. C’erano tutti i compagni di squadra, tutti i ragazzi che ha allenato, ma anche tantissimi giocatori di basket di diverse squadre della Lombardia, che hanno avuto l’occasione di incontrarlo da avversario in campo. Perchèè stato un atleta stimato veramente da tutti. A celebrare il rito funebre è stato Don Claudio Galimberti, parroco di ...

ilNotiziarioInd : Garbagnate: una marea di gente per l'ultimo addio ad Alessio Allegri - - MovArtGarbaMi : RT @Gazzetta_it: Basket, #tragedia in campo: muore Alessio #Allegri, capitano del #Garbagnate. Malore durante una partita di Serie C Silver… - Hollydiri : RT @TheOriginalGM: Le mie condoglianze alla Famiglia di Alessio Allegri e alla OSL Garbagnate, la squadra di basket della cittadina in cui… -