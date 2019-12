De Filippi | pranzo con un uomo misterioso E fa una confessione sulla Ferilli

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019) Trionfatrice degli ascolti televisivi, macinatrice di successi, creatrice di fenomeni pop, Maria De, una delle regine del piccolo schermo italiano è un talento cristallino ma anche una lavoratrice instancabile. Nell’ambiente è conosciuta infatti per la grande passione e il grande attaccamento al suo lavoro, ed è difficile immaginarla fuori dagli studi televisivi. Quando succede è perché si gode il relax in famiglia, a casa con il marito Maurizio Costanzo, con cui è sposata da vent’anni, o con l’amatissimo figlio adottivo Gabriele. Proprio per questo vederla “pizzicata” sulle pagine del settimanale Chi a godersi unsotto il sole ancora tiepido di Roma in compagnia di unche non è il marito e oltretutto si presenta all’appuntamento munito di mazzo di fiori ha scatenato la curiosità del pubblico. Che Queen Mary, nota per essere dedita al lavoro quanto ...

