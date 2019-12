Malore all’asilo | bimba muore a 2 anni e mezzo

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tragedia nel torinese a Lieni, dove una bambina ha avuto unall’asilo e non si è più ripresa. L’allarme è scattato nel pomeriggio del 19 dicembre quando le maestre si sono accorte che la piccola era immobile nel suo lettino dopo il riposino pomeridiano. Trasportata d’urgenza in ospedale a Ciriè, è morta poco dopo il ricovero. I carabinieri sono giunti sul posto e indagano ora sulla vicenda.all’asilo Una bambina di 2è morta in ospedale dopo aver avuto unmentre era all’asilo. Stando alle prime informazioni sarebbero state le maestre a chiamare il 118 dando l’allarme sulle condizioni della piccola. Subito è stato attivato il trasporto in elicottero, ma poco dopo il ricovero in ospedale il cuore della bambina ha smesso di battere. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione ma si sono poi dovuti arrendere al ...

