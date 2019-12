Inter | Vidal scontento al Barcellona ma le parti sono distanti

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019), i neroazzurri seguono da tempo Arturoche sta trovando sempre meno spazio neldi Valverde Gennaio è alle porte e anche in casasi pensa al mercato, non solo a quello prossimo ma anche a quelle che saranno le mosse per giungo. Nei sogni di mister Conte c’è anche Arturoche non sta vivendo un momento molto positivo al. Per Valvedere è una riserva e il calciatore vuole invece giocare sempre e sarebbe molto contento riabbracciare Conte. L’ostacolo è rappresentato dal costo: i neroazzurri vorrebbero il cileno in prestito per sei mesi, per poi decidere il da farsi. La società catalana dal canto suo vorrebbe 25 milioni che l’non vuole spendere ne a gennaio ne a giungo. Leggi su Calcionews24.com

