Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena, portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Salerno. “Per valorizzare le risorse di Salerno non basta un semplice logo quale la S di Vignelli, ci vorrebbe un vero e proprio marchio registrato che individui un ben preciso percorso turistico, un marchio identificativo della territorialità che racchiuda tutto ciò che la nostra città è in grado di proporre al mondo, e che possaapposto anche sui nostri prodotti tipici riconosciuti. Usciamo dalla logica che insiste col proporre Salernoper i percorsi delle installazioni luminose. Abbiamo un patrimonio culturale che purtroppo non è mai stato adeguatamente valorizzato, ed è su questa eredità che dobbiamo accendere letutto l’anno, se vogliamo sviluppare davvero il settore turistico. Probabilmente, l’attuale ...

anteprima24 : ** Criscuolo (FdI): '##Salerno non deve essere solo Luci d'Artista, c'è altro da valorizzare' **… - AgenPolitica : ELENA CRISCUOLO (FDI): 'SALERNO, MANUTENZIONE PRIMA DI TUTTO E SICUREZZA CITTADINI' -