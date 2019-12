Bianca Guaccero commossa: “Ringrazio voi che mi date questo amore, nessun uomo” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Bianca Guaccero in lacrime: “Questa luce che vedi viene da me stessa” Puntata emozionante per Bianca Guaccero a Detto Fatto. Prima di iniziare a parlare di gossip e aneddoti legati ai personaggi Vip con Jonathan Kashanian, la conduttrice di Detto Fatto si è commossa dopo che il suo collega ha speso delle bellissime parole nei … L'articolo Bianca Guaccero commossa: “Ringrazio voi che mi date questo amore, nessun uomo” proviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bianca Guaccero