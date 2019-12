Allerta Arancione in 11 Regioni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto oggi le Regioni settentrionali e la Toscana, avviando un’intensa fase di maltempo su queste aree, con precipitazioni diffuse, temporali e venti di burrasca dai quadranti meridionali. Dal... L'articolo Allerta Arancione in 11 Regioni proviene da Rete Meteo Amatori.

Leggi la notizia su retemeteoamatori

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Allerta Arancione