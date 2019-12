Abusi sessuali, ex suora condannata a 3 anni e mezzo: andrà in carcere. Violentò una ragazza conosciuta in oratorio che si suicidò nel 2011 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Maria Angela Farè andrà in carcere. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato in via definitiva l’ex suora a 3 anni e mezzo per violenza sessuale: secondo i giudici abusò una ragazza di Busto Arsizio, Eva Sacconago, che aveva conosciuto in un oratorio e che si suicidò nel 2011 a 26 anni. Farè deve andare in carcere, perché il reato è “ostativo” alla sospensione della pena per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Per questo genere di reati i benefici possono essere concessi solo a seguito di un periodo di osservazione scientifica della personalità per almeno un anno. La famiglia Sacconago era parte civile, Stando agli atti del processo, la ragazza aveva subito le “attenzioni” dell’imputata, che apparteneva alle Figlie di Maria Ausiliatrice, già quando aveva 15 anni, per poi instaurare con lei una relazione, fino al ...

