Sugar tax | Coca-Cola minaccia chiusure | “Dovremo pagare 140 milioni” Ma è più del doppio

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Rischiamo un impatto devastante per il settore” e “di dover140 milioni di euro per laTax e 40 milioni per la Plastic Tax con il rischio chiusura di uno tra gli impianti di Marcianise (Caserta) e Ori(L’Aquila)”. Sono i dati con cui il direttore Affari istituzionali diHbc Italia Giangiacomo Pierini, ha giustificato ladi interrompere la produzione degli stabilimenti dove la multinazionale produce bibite gassate in contenitori di Pet impiegando rispettivamente 350 e circa 290 dipendenti diretti. Quei numeri però non tengono conto della revisione delle due tasse decisa durante il passaggio al Senato dopo il confronto tra le forze di maggioranza. La plastic tax, nella versione finale, è stata ridotta da 1 euro a 45 centesimi al chilo e andrà versata solo da luglio, mentre latax da 10 centesimi al litro slitta a ...

