Ruba e brucia una bandiera LGBT | condannato a 16 anni di reclusione

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un uomo in Iowa, Stati Uniti d’America, è statoa 16diper aver dato alle fiamme unaarcobaleno simbolo della comunità. Adolfo Martinez, 30, è statoper aver commesso un crimine d’odio. Lo riporta il Des Moines Register. Laincendiata il mese scorso sventolava fuori da una chiesa. L’uomo, originario di Ames, città di 50mila abitanti, è stato dichiarato non solo colpevole di un crimine d’odio – un crimine di classe ‘D’ – ma anche di molestie di terzo grado e un uso sconsiderato del fuoco. LEGGI ANCHE: Trova portafoglio con mille euro e lo restituisce al proprietario. Adolfo Martinez La polizia ha spiegato che Martinez hato laarcobaleno dall’Ames United Church of Christ e l’hata l’11 giugno scorso. Martinez ha ammesso di avere dato alle ...

