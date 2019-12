Roma | buone notizie per Fonseca Smalling lavora in gruppo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019), dall’allenamento odierno arrivano buonaper Paulocol resto del: cresce l’ottimismo per Firenze Chrislancia segnali positivi in vista della trasferta delladi domani. I giallorossi sono attesi dalla difficile partite contro la Fiorentina e la presenza del centrale inglese non può che aiutare. Ai box nell’ultima settimana per un problema rimediato al ginocchio contro l’Inter, quest’oggi l’ex United è tornato ad allenarsi col resto del. Un suo eventuale impiego dipenderà dalle condizioni fisiche. Leggi su Calcionews24.com

