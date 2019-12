Mikhail Gorbaciov ricoverato in ospedale per una polmonite

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019)in unin Russia a seguito di una. È stato lo stesso ottantottenne, ultimo presidente dell'Unione Sovietica e vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1990, a dar notizia del ricovero, precisando che le sue condizioni di salute sono in via di recupero.

UnioneSarda : #Russia #Gorbaciov in ospedale per #polmonite - endimione_c : Herzog incontra Gorbaciov, cronaca di un amore: quello di Mikhail per il comunismo – Il trailer in esclusiva… - Noovyis : (Herzog incontra Gorbaciov, cronaca di un amore: quello di Mikhail per il comunismo – Il trailer in esclusiva) Pla… -