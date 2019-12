Maxi-emendamento | maggioranza a rischio | 4 M5S non vogliono votare

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – Dopo i dissapori sulla questioni rifiuti, torna a scricchiolare pericolosamente la tenuta dellaM5S in Campidoglio. I lavori dell’Assemblea capitolina impegnata nell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, provvedimento principale per ogni amministrazione comunale, sono infatti bloccati da stamattina: tra continue sospensioni e convocazioni di uffici di presidenza e capigruppo, infatti, l’Aula non e’ riuscita nemmeno a riprendere la discussione generale sulla delibera. Alla richiesta dellae del capogruppo Giuliano Pacetti di inserire la trattazione del bilancio consolidato 2018 prima di proseguire l’esame della manovra, e’ addirittura venuto a mancare il numero legale, poi garantito nell’appello successivo. A far riemergere le tensioni interne ai pentastellati, a quanto si apprende, sarebbe stata ...

antoniomisiani : Due #fakenews da smentire in un colpo solo: 1) i 700 milioni di coperture mancanti sono una leggenda metropolitana:… - DoctorWho744 : RT @IlPrimatoN: Il regalino è spuntato in un comma del maxi emendamento alla Legge di bilancio del governo giallofucsia - DiegoCa_73 : RT @IlPrimatoN: Il regalino è spuntato in un comma del maxi emendamento alla Legge di bilancio del governo giallofucsia -