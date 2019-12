Franco Di Mare ospite al Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDi, popolare giornalista e scrittore partenopeo, Vice Direttore di Rai1 è statoquesta mattina al“Rummo” diper presentare il suo libro “Sarò”. Accolto dalla dirigente scolastica Annamaria Morante con l’introduzione della giornalista Enza Nunziato, il giornalista si è intrattenuto con gli studenti parlando del suo volume, presso l’Aula Magna dell’Istituto. Questo libro racconta quegli editoriali che per argomento e per attualità tracciano meglio il percorso di questi quattro anni di “Sarò”, in cui i fatti sono stati sempre inquadrati nel loro contesto, analizzati nelle possibili ricadute, osservati da molteplici punti di vista. E in ognunoDinon esita ad allargare il discorso ai precedenti storici. Ai ragazzi che hanno ...

