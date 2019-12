Clasico | Vidal fuori dai titolari | il cileno va negli spogliatoi | poi entra al 55′ Inter

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Arturoè stato escluso daidi Barcellona-Real Madrid. Il centrocampista non l’ha presa bene. E l’di Conte resta vigile alla finestra. Alla notizia che non avrebbe giocato dal 1′, Arturoha esternato tutta la sua delusione,rompendo il riscaldamento sul manto del “Camp Nou” per rire, visibilmente arrabbiato.da Barcellona-Real Madrid Il centrocampistaha appreso da Valverde che non sarebbe sceso in campo dall’inizio in Barcellona-Real Madrid, il grandedella Liga. A quel punto, il 32enne di San Joaquin ha deciso dirompere il riscaldamento. Neanche l’vento di Jordi Alba è riuscito a convincerlo a fare ritorno sui suoi passi., ingresso nella ripresa Poi, una volta seduto in panchina,è subto a Semedo al 55′. La decisione ...

GoalItalia : Vidal escluso anche nel Clasico: il cileno avrebbe abbandonato l'allenamento ?? - infoitsport : Barcellona, furia Vidal: lascia l’allenamento a poche ore dal Clasico - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Vidal, assist all'#Inter: #Valverde lo esclude dal #Clasico, lui si infuria e lascia l'allenamento -