Sampdoria Juventus probabili formazioni | tripla novità dal 1′ | c’è Buffon

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)- Poche ore al calcio d’inizio della sfida di campionato tra, sfida valida per il 17° turno di Serie A. Qualcheper Sarri, il quale confermerà il 4-3-1-2 in vista della sfida del Marassi.in campo dal 1′ dopo il recente ko di Szczesny, il quale non ha ancora recuperato dal problema alla spalla. In difesa spazio per la coppia Bonucci-De Ligt con Demiral nuovamente in panchina. Sugli esterni torneranno Alex Sandro e Cuadrado.: spazio ancora al tridente? Qualchea centrocampo con il ritorno di Pjanic dal 1′, al suo fianco confermati Rabiot e Matuidi. Punto interrogativo sul tridente: Bernardeschi potrebbe ritrovare spazio alle spalle delle due punte, Ronaldo e Dybala, ma attenzione anche alla possibile conferma del super tridente ...

juventusfc : Fra #JuveUdinese e #SampJuve, le ultime dal #JTC ?? Aggiornamento su @13Szczesny13 - GoalItalia : Buffon pronto a riscrivere la storia in Sampdoria-Juventus: raggiungerà Maldini diventando il più presente di sempr… - forumJuventus : #SampdoriaJuve, oggi ore 18,55. Formazioni. 'Sarà 4-3-1-2 con in avanti Dybala, Higuain e Ronaldo. In mezzo al camp… -