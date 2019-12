Napoli, all’Emeroteca Tucci una mostra e una sala per Ansaldo, storico direttore del Mattino (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una mostra di giornali e riviste sui quali apparvero gli articoli di Giovanni Ansaldo e una sala a lui intestata, contenente la libreria che si fece costruire quando arrivò a Napoli per dirigere “Il Mattino”, saranno inaugurate domani, giovedì, alle 11 nella sede dell’Emeroteca-Biblioteca Tucci presso il Palazzo delle Poste. A ricordare il giornalista-scrittore a cinquant’anni dalla sua scomparsa saranno Ermanno Corsi, Ernesto Mazzetti e Francesco Palmieri. La prima pubblicazione esposta in bacheca è un famoso periodico per ragazzi, “Il Giornalino della Domenica” di Firenze, del 28 marzo 1909, sul quale il tredicenne Giovanni Ansaldo aveva visto stampato il suo primo articoletto-proclama nel quale, dichiarando di essere un “viceammiraglio delle galee genovesi”, convocava tutti i lettori a recarsi sotto le insegne della sua flotta. Il ...

