Accademia | a Pontecagnano serve la vittoria per prendersi la finale di Coppa

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domani sera alla Palestra Picentia diè prevista infatti la semidi ritorno diCampania contro la Volley Project al termine della quale sarà decretata la squadra che parteciperà alladi gennaio. Il risultato dell’andata (3-2) mette le salernitane in una posizione di vantaggio ma per l’la qualificazione è ancora aperta. Le giallorosse sono innanzitutto costrette a vincere per poter passare alla fase successiva e labasterebbe in caso di 3-0 o 3-1. Nel caso invece dial tie break, sarà necessario disputare un golden set a 15 punti, una sorta di secondo tie break, per definire la squadra qualificata. In caso di sconfitta giallorossa, con qualunque punteggio, sarebbea passare il turno. Si tratta della terza gara stagionale tra le due formazioni, ...

