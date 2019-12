Rick e Tina | fidanzati in Ognuno è perfetto e anche fuori

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019)sono i protagonisti della fiction Rai. Nella realtà si chiamano Gabriele Di Bello e Alice De Carlo, due brillanti attori affetti dalla sindrome di Down e che, oltre ad amarsi sul set, sono una coppiaal didelle riprese. Gabriele e Alice, le nozze nel 2024 Scopo principale della fiction? Far capire ai telespettatori che la diversità è una ricchezza a cui non possiamo rinunciare. Il pubblico sembra aver apprezzato il messaggio lanciato dagli attori, rispondendo con uno share pari al 20,74% (parliamo di più di 4 milioni di spettatori). In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, i due protagonisti, innamorati più che mai, si raccontano al grande pubblico: “Appena l’ho vista mi è mancato il fiato. Ho fatto di tutto per uscirci insieme ma non sapevo come fare. Poi un giorno ho preso coraggio e le ho chiesto se le sarebbe piaciuto ...

