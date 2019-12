Papà Luca:Anastasia diede codici errati

"Mio cugino mi ha detto che quando ho dato la notizia della morte di, Giovanni Princi (arrestato per tentato acquisto di droga, ndr) ha detto: se è morto andiamo a farci una birra e un panino, sto morendo di fame". Così Alfonso Sacchi, padre di, ai Pm di Roma come testimone. "Penso che Princi portassecon sé per sicurezza",ha aggiunto."era alto, perfetta forma fisica, patito di arti marziali". Poi: "Il conto (bancario) era cointestato:aveva ie quandoè morto li ha dati".(Di martedì 17 dicembre 2019)